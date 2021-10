Heppenheim. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße geht es um Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Vermittelt werden sollen Methoden, mit denen man sein individuelles Selbstwertmuster erkennen und verändern kann. Der Kurs läuft am Samstag, 30. Oktober, 9 bis 16 Uhr, im Haus „InFoReGen“ in Heppenheim (Kalterer Straße 25). Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 06251/172 960 oder auf der Kvhs-Homepage. red

