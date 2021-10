Kulturbühne: Robert Kreis tritt in Hemsbach auf

Hemsbach. Nach einem Wiedereinstieg ins städtische Kulturprogramm in der Kulturbühne Max mit Simone Solga gibt es nun die zweite nachzuholende Veranstaltung: Robert Kreis wird nach zwei Verschiebungen seine „Highlights“ am 31. Oktober in Hemsbach präsentieren.

Robert Kreis lässt die 1920er Jahre wieder aufleben. In den Texten, Couplets und rasanten Wortspielereien zeigen sich die 1920er von ihrer frischsten, frechsten und frivolsten Seite. Stets kritisch und parodierend gelingt es dem Künstler auf raffinierte Weise, aktuelle Beobachtungen aus unserer Zeit miteinzuspinnen.

Beim Einlass gilt die 2G-Regel, Mindestabstand und Maskenpflicht entfallen. Auch sonst gilt die am Veranstaltungstag gültige Corona-Verordnung. Bereits gekaufte Karten für die ursprünglich 2020 geplante Veranstaltung sind auf den neuen Termin umgebucht und behalten ihre Gültigkeit. red