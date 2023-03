Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in Heppenheim

Heppenheim. Zu einem Küchenbrand ist es in Heppenheim am Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 49-jährige Wohnungsmieter hatte einen Topf mit Öl auf dem Herd stehen und kurz die Wohnung aus der Straße „In den Mahden“ verlassen. Wenig später bemerkte die in der Wohnung anwesende, 19-jährige Tochter Mieters Brandgeruch.

Diese schloss die offenen Fenster, nahm ihren neunjährigen Bruder, verließ die Wohnung und alarmierte die Nachbarn, die den Notruf absetzten. Fast zeitgleich kehrte der 49-Jährige wieder zurück und löschte die Flammen gegen 10.30 Uhr mit einem Feuerlöscher. Beim Versuch, den Topf vom Herd zu ziehen, zog er sich leichte Brandverletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die eingesetzte Feuerwehr Heppenheim belüftete die Wohnung. Anschließend konnten die unverletzten Kinder des Wohnungsinhabers wieder in die Wohnung zurückkehren. An Herd und Dunstabzugshaube entstand geringer Sachschaden.

