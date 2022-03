Irgendwann hatte Peter Engelhardt genug. „Bürgermeister Rainer Burelbach, Christopher Hörst von der FDP und der SPD-Vorsitzende Gerhard Herbert haben in der Regionalversammlung Südhessen dafür gekämpft, dass wir in Kirschhausen einen Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 1100 Quadratmetern bekommen“, betonte der CDU-Stadtverordnete und Ortsvorsteher von Kirschhausen am Dienstagabend

