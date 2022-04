Kreuzweg in Heppenheim wird heute nachgeholt

Heppenheim. Die von der Ökumenischen Erwachsenenbildung Heppenheim für den vergangenen Freitag geplante Veranstaltung „Wegkreuze – Kreuzwege“ musste wegen Regen ausfallen. Sie wird nun am heutigen Mittwoch, 13. April, um 17 Uhr nachgeholt.

Der gemeinsame Weg beginnt am Kreuz „An der Hubenhecke“ in Hambach (Parkmöglichkeit zum Beispiel am Friedhof Hambach, Wegweiser vorhanden) und führt von dort bis zum sogenannten Heilig-Jahr-Kreuz, etwa 500 Meter entfernt. Diese zweite Strecke ist weitgehend eben. An jedem der beiden Kreuze gibt es eine kurze historische Information und eine theologische Reflexion. Dafür haben sich Bernd Neher, Wolfgang Schlapp, Tilman Pape (evangelische Kirche) und Frank Meessen (katholische Kirche) bereiterklärt.

Abschluss ist am „Huben-Kreuz“ mit Gebet und Segen. josi

