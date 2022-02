Kreisstraße in Erbach wird zur Baustelle

Heppenheim. Erste Stadträtin und Baudezernentin Christine Bender (SPD) hatte es bereits im großen Weihnachtsinterview mit dieser Zeitung angedeutet: Neben dem Umbau des Parkhofs, der Verlegung einer neuen Wasserleitung am Starkenburgweg und dem Abriss der maroden Eisenbahnbrücke am Erbachwiesenweg dürfte vor allem die grundlegende Sanierung der Kreisstraße 59 am Ortseingang des Stadtteils Erbach im Verlauf des Jahres 2022 für die eine oder andere Beeinträchtigung sorgen.

Klar ist schon länger, dass die Kreisstraße ab dem Abzweig von der Landesstraße 3120 (in Richtung Mörlenbach) ein Sanierungsfall ist. Und klar ist auch, dass im Zuge der Sanierung das Radwegenetz in Angriff genommen werden soll. Genau genommen ist hier laut dem neuen Radverkehrskonzept ein einseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg vom Einmündungsbereich der K 59 in den Ort hinein geplant. Dies wäre die Anbindung an einen ebenfalls geplanten Neubau eines „straßenbegleitenden Zweirichtungs-Geh- und Radweges“ entlang der L 3120 nach Erbach. Ob letztgenannter Weg allerdings tatsächlich realisiert wird, ist noch nicht final geklärt.

Unabhängig davon hat die Straßenbaubehörde Hessen Mobil bereits erste Informationen über den Zeitplan und den genauen Ablauf der anstehenden Arbeiten an der K59 im Stadtteil bekanntgegeben. Deren „grundhafte Erneuerung“ ist demnach eines von sieben Projekten, welche Hessen Mobil an den Bergsträßer Kreisstraßen für eine Gesamtsumme von rund 3,95 Millionen Euro im Laufe des Kalenderjahres 2022 in Angriff nehmen wird. Mit Blick auf die anderen sechs Vorhaben kann jenes in Erbach getrost als „Großprojekt“ bezeichnet werden.

Hessen Mobil plant auf einer Länge von 703 Metern nicht nur eine herkömmliche Erneuerung der Fahrbahn, sondern auch die Erneuerung des Kanalnetzes und der Wasserleitungen. Hinzu kommt die Errichtung barrierefreier Bushaltestellen an der Mehrzweckhalle.

Als Baubeginn wird aktuell August angepeilt, knapp eineinhalb Jahre (bis voraussichtlich Februar 2024) müssen sich die Erbacher auf Einschränkungen einstellen. Denn die Fahrbahn soll abschnittsweise voll gesperrt werden. Und nicht nur die Erbacher sind hiervon betroffen. Unmittelbar an der Kreisstraße liegt die Mehrzweckhalle, in der die Handballer des SV Erbach trainieren und um Punkte kämpfen. Allen voran die Auswärtsmannschaften müssen also ab August einen Umweg – wahrscheinlich über Sonderbach oder die Werksstraße von Röhrig Granit – in Kauf nehmen. Gleiches gilt auch für die anderen Nutzer der Halle, aktuell beispielsweise die Mitglieder der Heppenheimer Stadtverordnetenversammlung.

Sperrung nicht zu Stoßzeiten

Weitaus weniger aufwendig erscheint eine zweite Straßenbaumaßnahme, die ebenfalls 2022 in einem Heppenheimer Stadtteil in Angriff genommen werden soll: Auf einer Länge von 870 Metern soll die Kreisstraße 57 zwischen Unter- und Ober-Hambach einen Steinfangzaun bekommen. „Damit hier ein Schutz vor Steinen und Geröll, die sich lösen und abrollen, besteht“, erklärt Arno Krämer, Fachdezernent Bau bei Hessen Mobil. Bereits im April sollen die rund vierwöchigen Arbeiten losgehen.

Der Zaun könne mit einer halbseitigen Sperrung hergestellt werden, so Krämer. Für die Verankerung der Pfosten benötigt es eines Bohrers, der dann senkrecht zur Böschung auf der Fahrbahn stehen muss. Während dieser Arbeiten wird die Straße zeitweise voll gesperrt. „Das machen wir dann aber außerhalb der Hauptverkehrszeiten, so dass man die Kreisstraße morgens und abends passieren kann“, versichert Krämer. Demnach soll die Vollsperrung nur werktags und in der Zeit von 9 bis 15 Uhr bestehen.

Möglicherweise könnten die Arbeiten für die Bewohner Ober-Hambachs sogar zu einer gewissen Verbesserung der Lebensbedingungen führen. Nämlich dann, wenn Fahrer aus dem benachbarten Lautertal aus Angst vor Verzögerungen nicht mehr die übliche (verbotene) Abkürzung über die Forststraße und die Ober-Hambacher Ortsdurchfahrt in Richtung Bergstraße nehmen.

Immer wieder sorgt der Durchfahrtsverkehr für Ärger im Heppenheimer Stadtteil. Ende des vergangenen Jahres hatte sich der Hambacher Ortsbeirat für eine Verkehrszählung stark gemacht – auch mit dem Ziel, den zuweilen stockenden Verkehr einzudämmen. Nicht zuletzt durch den neu errichteten Wohnpark auf dem Gelände der einstigen Odenwaldschule hat der Verkehr in Ober-Hambach in der jüngeren Vergangenheit ohnehin erheblich zugenommen. bib/fran/ü