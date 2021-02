Heppenheim. Mischlingshund Timmi hüpft aufgeregt umher. Besuch findet er prima. Natürlich läuft er mit die Treppe im Haus in der Nordstadt nach oben, wo Frauchen Charmaine Spengler ihr Reich hat. Es ist gemütlich und schickt zugleich. Man merkt: Hier hat jemand ein Händchen für Einrichtung und Farben. Kein Wunder, denn die junge Frau hat Innenarchitektur studiert. Und nicht nur das. Kurz vor Weihnachten hat sie auch mit Grafiken und Kunstdrucken von Gebäuden der Heppenheimer Altstadt auf sich aufmerksam gemacht. Wie kam es dazu?

Sehr heimatverbunden

Mit zwei Jahren ist Charmaine Spengler mit ihrer Familie nach Heppenheim gezogen. Und hierhin ist sie immer wieder gern zurückgekehrt. „Ich bin sehr heimatverbunden“, sagt sie. „Ich bin kreativ aufgewachsen“, erzählt sie. Ihr Vater war Fotograf, zu seine Hobbys zählte unter anderem Airbrush und Modellbau. Davon zeugen etliche beeindruckende Ausstellungsstücke im Flur. Malen und basteln war daheim an der Tagesordnung. Im Starkenburg-Gymnasium hat sie 2012 ihr Abitur gebaut, ihre besondere Lernleistung im Fach Kunst absolviert. Als künstlerisch begabte Schülerin hatte sie das Glück, Erich Henrich als Lehrer zu haben: „Ihn empfand ich immer als sehr inspirierend“, blickt sie zurück. Nach dem Bachelor in Innenarchitektur in Darmstadt hat die kreative junge Frau ihren Master im Fach Denkmalpflege im fränkischen Bamberg gemacht.

Ihre Masterarbeit schrieb sie über das ehemalige Kaufhaus Mainzer. Wie gelungen findet sie das Endergebnis nach Sanierung und Umgestaltung ins Stadthaus? „Die Ideen sind sehr gut, auch viele von den Rückholgeschichten.“

Ein bisschen Kopfweh bereitet ihr die andere Nutzung, sie weiß aber, dass es schlichtweg nicht möglich war, dort wieder ein Kaufhaus einzurichten. Aber durch die Büroflächen sei der einst große Raum im Obergeschoss in kleine Büros unterteilt worden. Für die Architektur des Gebäudes sei das schade, „das ändert das Raumgefüge“.„Aber es musste sein. Das war notwendig, um das Gebäude zu erhalten, sonst wäre es verfallen, das wäre wahnsinnig schade gewesen.“

Rathaus als Tätowierung

Im Studium war Heppenheim einmal Thema eines Denkmalrecht-Seminars, erinnert sie sich. Damals habe es eine angeregte Diskussion über das rote Banner auf dem Marktplatz gegeben, das gegen die Beleuchtung des Platzes und der Gebäude protestiert. „Ist das noch freie Meinungsäußerung oder schmälert es das Denkmal?“, sei damals die Frage gewesen. Ihre Heimatverbundenheit geht Charmaine Spengler buchstäblich unter die Haut: Auf dem Unterarm hat sie sich das Heppenheimer Rathaus tätowieren lassen. Doch auch das Bamberger Rathaus, die Provence und die Alpen – alles Orte, die sie liebt – hat sie sich stechen lassen.

Die junge Frau hat sich selbstständig gemacht. Denn im normalen Berufsleben hätte sie sich auf eines ihrer Gebiete spezialisieren müssen. Entweder nur als Innenarchitektin/Architektin arbeiten können oder in der Denkmalpflege oder aber im Bereich Grafik Design. Sie aber möchte gern alles miteinander verbinden. Als Freiberuflerin bietet sie nun all ihre Fähigkeiten erfolgreich an. Ihr derzeitiges Projekt ist ein alter Bauernhof in Stadtallendorf, der in ein Mehrgenerationenhaus umgewandelt werden soll. Von klassischer Innenarchitektur bis hin zu Corporate Identity für Unternehmen reicht nun ihre Schaffensfeld.

Ihr großes Hobby ist das Malen. Corona war „schuld“, dass sie mit der vorübergehend ad acta gelegten Leidenschaft wieder begonnen hat. „Es ist eine wunderschöne Beschäftigung.“ Sie mag die impressionistische Moderne, wie sie verrät. Schöne Kunstwerke sind in den vergangenen Monaten entstanden, Aquarelle, die mit Fineliner nachbearbeitet wurden. Das Rosettenfenster vom Dom der Bergstraße zeigt Spenglers Liebe zum Objekt und zum Detail. „Ich bin eher in der klassischen Kunst zuhause. Moderne Kunst schau ich mir gerne an, aber sie packt mich nicht so.“

Persönliche Note

Ihre bildlich impressionistisch gemalten Aquarelle bekommen die besondere persönliche Note durch geometrische Formen – „als Referenz an die Moderne“. Damit möchte sie Dinge hervorheben, in den Fokus setzen. Rund zwanzig Stunden sitzt sie im Schnitt an so einem Aquarell. Auch, „weil ich mich oft wahnsinnig im Detail verliere.“

Weitere Motive sind der Hochzeitsturm auf der Darmstädter Mathildenhöhe, das Fürstenlager, das Heppenheimer Rathaus, die Starkenburg, das Kloster Lorsch, die Weinberge und einige mehr.

In diesem Jahr hat sie sich vorgenommen, zwölf historische Gebäude aus Heppenheim und Umgebung auf Papier zu bringen, um daraus einen Kalender zu machen. rid