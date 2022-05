Heppenheim / Weinheim. Zu den beiden „Hommage à Bach“-Konzerten am kommenden Samstag, den 7.5. um 19 Uhr in St. Peter, Heppenheim und am Sonntag, den 8.5. um 18 Uhr in St. Laurentius, Weinheim lädt der Konzertchor Cantus Vivus Bergstraße alle musikinteressierten ukrainischen Gäste ein. Der Eintritt ist für diesen Personenkreis mit einem entsprechenden Nachweis an der Abendkasse kostenlos. red

