Konzert mit Sarah Straub

Heppenheim. Forum Kultur präsentiert in der Sparte „KunstStück!“ die Liedermacherin Sarah Straub mit ihrem neuen Programm „Tacheles“. Damit, heißt es in einer Pressemitteilung, knüpfe Straub nahtlos an ihre „Alles das und mehr“-Konzerte von 2019 und 2020 an. Mit ihnen habe sie sich – nach zwei englischen Alben – ihren deutschen musikalischen Vorbildern Hannes Wader, Reinhard May, Rio Reiser und ganz besonders Konstantin Wecker angenähert. Mit dem Münchner Liedermacher verbinde die Psychologin mit Doktortitel seit einigen Jahren eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit vielen gemeinsamen Konzerten. Sarah Straub besinge den Weltenlauf, lasse für Demenzkranke die Schwalben ziehen und stelle sich an die Seite all derer, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Konzert von Sarah Straub beginnt am Samstag, 7. Mai, um 20 Uhr im „Gossini“. red/BILD: Thomas Melcher