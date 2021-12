Konzert mit Quadro Nuevo ausverkauft

Heppenheim. Forum Kultur teilt mit, dass das Weihnachtskonzert mit Quadro Nuevo am 19. Dezember in der Kirche St. Peter in Heppenheim aufgrund der coronabedingten Platzeinschränkungen ausverkauft ist. Es wird keine Abendkasse eingerichtet.

Da für das Konzert mehr als hundert Besucher zugelassen sind, greift die Regelung 2G plus. Ticketinhaber müssen am Eingang nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Dazu ist auch der Personalausweis erforderlich.

Zusätzlich ist ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Test oder ein höchstens 48 Stunden alter PCR-Test notwendig. Selbsttests können nicht anerkannt werden.

Besuchern, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, kann kein Einlass gewährt werden. Während des Konzertes darf der Mund-Nasen-Schutz nicht abgenommen werden. red

