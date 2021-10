Konzert mit LOL in der Burgschänke

Heppenheim. Ein Open-Air-Konzert mit der Formation LOL beginnt am Sonntag, 17. Oktober, um 11 Uhr in der Burgschänke auf der Starkenburg. „LOL - die Band“ hat sich auf die Perlen von Blues, Soul, Funk und R & B von den 1970er Jahren bis heute spezialisiert. Zu elft präsentieren die Bergsträßer unter anderem Klassiker von Donna Summer, Dusty Springfield, Stevie Wonder, Jennifer Lopez oder Bruno Mars. Dabei kann die Band auf einen Bläsersatz, arrivierte Musiker und originale wie eigens erstellte Arrangements zurückgreifen. 2016 trafen sich die elf Musiker erstmals für Proben; schon im darauffolgenden Jahr wurden sie für etliche Festivals gebucht. red

