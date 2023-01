Konzert mit Jazzabella in Heppenheim

Heppenheim. „Music like perfume“ lautet das Motto des Konzerts am Mittwoch, 11. Januar, 20 Uhr, im Marstall des Amtshofes. Es spielt die Formation Jazzabella, besetzt mit Altsaxophon, Baritonsaxophon, Trompete und Posaune. „Seit seiner Gründung im Jahr 2016 blickt das Frauenquartett auf abwechslungsreiche Jahre voller herzerwärmender, charmanter und emotional aufreibender Auftritte zurück. So unterschiedlich die Engagements auch ausfallen – sie alle vereint der markante Band-Charakter: Jazzabella steht für professionelle, niveauvolle Musikunterhaltung – mit einer Prise frechem Charme und immer mit einer besonderen Note“, heißt es in einer Ankündigung. red/BILD: Anna Logue

