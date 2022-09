Konzert mit Dorothee Oberlinger in Heppenheim

Heppenheim. Dorothee Oberlinger, die wohl erfolgreichste Blockflötistin in Europa, kommt am Freitag, 30. September, nach Heppenheim. Ihr Konzert mit Edin Karamazov (Laute) beginnt um 20 Uhr in der Christuskirche. Oberlinger gehört zu den prägenden Persönlichkeiten im Bereich der Alten Musik. Sie wurde mit nationalen und internationalen Musikpreisen ausgezeichnet. Ihr Konzertpartner Karamazov hat als Lautenist und Gitarrist u. a. ein gemeinsames Album mit Sting veröffentlicht. Dem Konzertprogramm in Heppenheim liegt das im Juni 2021 erschienene Album „Dialoge“ zugrunde. Es beinhaltet Werke von Johann Sebastian Bach in speziellen Bearbeitungen.

Da Pandemie-bedingt die Besucherzahl für das Konzert noch begrenzt ist, empfiehlt Forum Kultur den Ticketvorverkauf. red