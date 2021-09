Heppenheim. Am letzten Tag der „Woche des Gebets“ gestaltet die Kolpingsfamilie Heppenheim eine Gebetszeit. Sie wird von Irmtraud Mitsch vorbereitet, begleitet und findet – unter Einhaltung der Corona-Pandemie-Auflagen (3G) – am Sonntag, 26. September, ab 14 Uhr in St. Peter statt. Alle Mitglieder, Gruppierungen und Gäste sind zu dieser Gebetszeit gerne willkommen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Kolpingsfamilie Heppenheim. red

