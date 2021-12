Kolpingchor Heppenheim: Die Ehrungsnadel für Philipp Vock gibt es noch nicht

Heppenheim. Ungewöhnliche Zeiten fordern ungewöhnliche Maßnahmen. Mit Mund-Nasen-Schutz saßen Mitglieder und Sänger der Kolpingsfamilie, dick eingepackt in Winterjacken, zum Kolpinggedenktag in der Eucharistiefeier der Kirche Sankt Peter anlässlich ihres 150-jährigen Chorjubiläums. Außerhalb der Covid-19-Pandemie hätte vermutlich im Kurfürstensaal ein Festakt mit reichlich Prominenz stattgefunden.

Weil so ein Jubiläum dann doch irgendwie gewürdigt werden muss, fanden Ehrungen im Anschluss an den Gottesdienst statt. Immerhin waren die früheren Präsides der Kolpingsfamilie, Monsignore Hermann-Josef Herd (Pfarrer i. R.) und Peter Jakob (Diakon i. R.) sowie Gemeindereferentin Claudia Flath, geistliche Begleiterin der Kolpingsfamilie, zu den Ehrungen anwesend. Winfried Michel, Vorsitzender der Kolpingsfamilie, und Heinz Ritsert, Vorsitzender des Sängerkreises Bergstraße, übernahmen die Ehrungen.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Peter Lennert (abwesend) und Monsignore Hermann-Josef Herd (Präses der Kolpingsfamilie von 1995 bis 2009) geehrt. Für 40 Jahre Vorstandsmitgliedschaft Claire Schambach, die zumeist mit ihrem Bruder Christoph Zahn bei den Fastnachtssitzungen ein Duo bildet.

Für 50 Jahre wurden Margarete Binz und Elisabeth Bub, Irmtraud Mitsch und Schriftführerin Margot Zahn geehrt. Mitsch organisiert seit Jahren die Mai- und Rosenkranzandachten und bereitet den Stand für den Nikolausmarkt vor. Seit 70 und 75 Jahren sind Franz-Josef Bub sowie Gottfried Becker und Philipp Vock Kolpingbrüder. Das Ehepaar Bub hat das frühere Vereinshaus (heute Gossini) geführt, in dem der Kolpingchor seinen Proberaum hat. „Außerdem hat Elisabeth überall da geholfen, wo Hilfe benötigt wurde, und Franz-Josef das Emblem zum 100-jährigen Jubiläum des Männerchores gestaltet, das auch nach 50 Jahren noch Verwendung als Stempel findet“, sagte Michel.

Der heutige Vorsitzende erinnerte sich auch an lange Abende der Jungsänger nach der Chorprobe im Vereinshaus. Michel ist heute im Alter von 64 Jahren zweitjüngster aktiver Sänger und gehörte diesen Jungsängern damals tatsächlich an. Er wurde bereits 2019 für 50 Jahre aktives Singen geehrt.

Der 88-jährige Franz-Josef Bub ist nicht nur einfaches Mitglied seit 70 Jahren, sondern auch aktiver Sänger. Dieses Jubiläum wurde aber noch getoppt: Der 93-jährige Philipp Vock singt seit 75 Jahren im Kolpingchor. „So ein hohes Jubiläum von 75 Jahren hat der Deutsche Chorverband noch nicht auf dem Schirm und deshalb auch keine Ehrungsnadel für diesen Anlass“, sagte Ritsert. Die herzlichsten Glückwünsche und Urkunde wurden Vock freilich überbracht. „Philipp macht noch heute stimmlich als erster Tenor so manch jüngerem Sänger etwas vor“, lobte ihn Michel. Lange Jahre hatte Vock mit Hans Meffert die Leitung des Seniorenkreises inne.

Eine silberne Ehrennadel und Plakette erhielt Chorleiter Manfred Gremm für 30 Jahre Dirigat des Kolpingchors. Gremm ging 1987 mit gerade einmal 23 Jahren als jüngster Chorleiter in Heppenheims Geschichte ein. Damals noch Maschinenbaustudent sang er beim Männergesangverein Frohsinn und übernahm aushilfsweise den Dirigentenstock aus den Händen des in diesem Jahr verstorbenen Philipp Weis. Aufgrund der hohen Altersstruktur sangen Frohsinn und Kolping später gemeinsam. Auch beim 125-jährigen Jubiläum des Kolpingchors im Jahr 1995 und beim 100-jährigen Jubiläum des MGV Frohsinn war dies unter der Leitung von Gremm der Fall. Heute leitet Gremm den Heppenheimer Männerchor, in dem neben Ortsteilchören auch Kolping und Frohsinn mit von der Partie sind.

Eigentlich hätte der Festakt zum 150-jährigen Bestehen des MGV Kolpingchors schon im Dezember 2020 stattfinden müssen, fiel aber der Corona-Pandemie zum Opfer. Der Tätigkeitsbericht der noch aktiven acht Sänger von 2019 lässt deutlich werden, wie viele gemeinsame Auftritte mit MGV Frohsinn beziehungsweise dem Heppenheimer Männerchor ihnen entgangen sind. Neben der Begleitung bestimmter Gottesdienste, Jubiläumsgratulationen, dem Auftritt bei der Stadtkerwe und beim Wein- und Sektfest der Winzer eG sowie dem Konzert in der Stadthalle Weinheim und dem Konzert in Tschechien anlässlich des 50-jährigen Chorleiterjubiläums von Volker Schneider waren es 15 Auftritte. dj/ü

