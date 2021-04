Kolping feiert am 25. April Stiftungsfest

Heppenheim. Am Sonntag, 25. April, feiert die Heppenheimer Kolpingsfamilie mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter ihr diesjähriges Stiftungsfest. Beginn ist um 10 Uhr. Zelebriert wird die Messe vom Präses der Bensheimer Kolpingbrüder, Pfarrer Heinz Förg, und dem langjährigen Heppenheimer Präses, Diakon Peter Jakob, der Ende 2020 in den Ruhestand gegangen ist.

Im Rahmen des Gottesdienstes wird laut Pressemitteilung auch Gemeindereferentin Claudia Flath den Mitgliedern vorgestellt. Sie habe sich bereit erklärt, künftig als „geistliche Begleiterin“ der Kolpingsfamilie Heppenheim zu fungieren. Im Anschluss an die Heilige Messe wird eine Gedenktafel für den früheren Präses der Kolpingsfamilie Heppenheim, Pfarrer Hans Brantzen, am „Haus Martin“ ihrer Bestimmung übergeben und von Pfarrer Förg gesegnet. red