Kleine Forscher in der Kita

Heppenheim. Kinder lieben es, zu forschen, zu entdecken, zu experimentieren und sich in Projekten auszuprobieren. Gerade in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT, bieten sich dafür vielfältige Möglichkeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der katholischen Kindertagesstätte St. Christophorus in Heppenheim geht es in diesem Bildungsbereich vor allem darum, Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen und ihnen einen positiven Zugang zu mathematisch-naturwissenschaftlichen Themen zu ermöglichen. Damit dieser wichtige Bildungsbereich den Kindern intensiver näher gebracht werden kann, gibt es in der Kita einen neuen, eigens dafür geschaffenen Raum. Den Kindern werden diese Bereiche kindgerecht von verschiedenen Erzieherinnen des Kindergartenteams angeboten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In einer Kleingruppe erleben sie, was alles hinter dem Begriff MINT steckt.

Mitgeholfen bei der Planung und Anschaffung von Materialien hat auch der Elternbeirat der Kindertagesstätte. red/BILD: