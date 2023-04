Klavierabend mit Claire Huangci

Heppenheim. Mit der amerikanischen Pianistin Claire Huangci beendet Forum Kultur am Freitag, 21. April, seine Saison in der Sparte Kammermusik. Das Konzert im Kurfürstensaal beginnt um 20 Uhr.

Huangci spielt unter anderem von Johann Sebastian Bach die Toccata D-Dur und von Johannes Brahms die Händel-Variationen. Auf dem Programm steht ferner Beethovens sechste Sinfonie (Beiname „Pastorale“). Das Sinfonische hat Franz Liszt für virtuose Finger auf 88 Tasten übertragen.

Als Solomusikerin und als Partnerin internationaler Orchester konzertierte Claire Huangci bereits in bedeutenden Konzertsälen wie der Carnegie Hall New York, der Philharmonie de Paris, dem Gewandhaus Leipzig und in der Elbphilharmonie Hamburg. Tickets gibt es unter anderem über www.forum-kultur.com, Restkarten an der Abendkasse. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. red/ü