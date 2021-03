Heppenheim. „Der erste Aufschlag ist gut gegangen.“ Mit einem sprachlichen Ausflug in den Tennissport blickt Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) auf die ersten Tage im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb in den städtischen Kindertagesstätten zurück. Im Gespräch berichtet der Rathauschef von gut besuchten Kitas und Krippen. „Erwartungsgemäß sind sie nahezu voll“, so Burelbach. Und – glücklicherweise – gibt es „bislang keinen negativen Rückmeldungen“ aus den Einrichtungen.

AdUnit urban-intext1

Zur Erinnerung: Neben den Schülern der Klassen 1 bis 6 (im Wechselunterricht) haben auch die hessischen Kitas am 22. Februar wieder den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen aufgenommen.

Zupass komme Kindern wie Erzieherinnen beim „Re-Start“ das frühlingshafte Wetter der vergangenen Tage, führt der Bürgermeister der Kreisstadt aus. „Seit einer Woche prägen die Kinder das Stadtbild – und das ist auch gut so“, sagt Burelbach. Denn: „Auch aus Gründen des Infektionsschutzes sollen sie sich so oft wie möglich an der frischen Luft aufhalten.“

Damit die ohnehin schon stark beanspruchten Erzieherinnen nicht komplett überlastet werden, soll die Größe der fest zugeteilten Gruppen auch im eingeschränkten Regelbetrieb auf zehn Kinder begrenzt bleiben. Obendrein bleibe es bis auf Weiteres bei reduzierten Öffnungszeiten in den insgesamt 18 kommunalen Betreuungseinrichtungen, so Burelbach weiter. Das heißt: Die Betreuung endet in allen städtischen Einrichtungen spätestens um 15 Uhr.

AdUnit urban-intext2

Sichtlich zufrieden sind die Verantwortlichen im Rathaus auch mit der einen oder anderen Aktion während des Lockdowns, die den Kindern den Alltag versüßt und zugleich das Gemeinschaftsgefühl trotz des räumlichen Abstandes gestärkt haben. So sind unter anderem zwölf Buntspechte aus der städtischen Kita Buntspecht „entflogen“.

„Die Erzieherinnen riefen alle Kinder der Kita dazu auf, gemeinsam mit ihren Eltern möglichst alle Buntspechte mit einem Foto wieder einzufangen“, teilt Uta Nack-Domesle von der Pressestelle der Stadt mit. An zahlreichen Stellen in Heppenheim waren demnach Buntspecht-Schilder aufgehängt, die wiederum Hinweise zu weiteren Fundorten enthielten. So konnten die Kinder Heppenheim auf eine ganz neue Art entdecken. Sie lernten beispielsweise Melampus kennen, einen Hund, der einer Sage nach die Starkenburg beschützte, oder erfuhren, wo der Bürgermeister arbeitet. Mit großer Begeisterung hätten sich die Kinder an der Suche beteiligt, Fotos eingeschickt und von ihren Erlebnissen berichtet, so Nack-Domesle weiter. Wie viel Spaß die Kinder bei dieser Schatzsuche der etwas anderen Art tatsächlich hatten, ist unschwer auf einer Foto-Collage zu erkennen.

AdUnit urban-intext3

Zurück zum Kita-Alltag unter Pandemie-Bedingungen. Bereits in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung hatte Burelbach angekündigt, die städtischen Einrichtungen schnellstmöglich mit modernen Lüftungsgeräten auszustatten. Dabei handle es sich um Geräte eines ortsansässigen Unternehmens, hatte der Bürgermeister im Parlament betont.

AdUnit urban-intext4

Auf Anfrage geht er diesbezüglich nun etwas tiefer ins Detail. „Wir haben zunächst einmal zehn Exemplare bestellt, die wir testweise einsetzen werden“, so Burelbach. „Sofern sich diese Geräte bewähren, ist eine weitere Bestellung denkbar.“

Die Initiative zur Anschaffung dieser Geräte geht laut Burelbach auf den Heppenheimer Augenarzt Josef Wolff zurück, der in seinem Augenzentrum an der Darmstädter Straße ebenfalls auf entsprechende Anlagen setzt. „Dr. Wolff hat uns in gewisser Weise inspiriert und wird uns auch weiter in dieser Hinsicht beratend zur Seite stehen“, sagt der Bürgermeister.

Die Testgeräte seien derweil laut Mitteilung des Unternehmens bereits angeliefert, müssten allerdings noch montiert werden. „Ich gehe aber davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird“, fügt der Heppenheimer Bürgermeister hinzu. Die Geräte sollen nach der Installation auch regelmäßig gewartet werden, betont Burelbach. „Diese Technik kann uns beim Infektionsschutz helfen. Dafür müssen die Geräte aber richtig eingestellt und angewendet werden. Hierzu bedarf es dann auch einer fachgerechten Unterstützung.“ fran