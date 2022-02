Kindertheater im Saalbau-Kino

Heppenheim. Klassische Musik, kindgerecht aufgearbeitet, und dazu eine amüsante Geschichte, dies verspricht das Kindertheater „Antonia und Wiwaldi in den Jahreszeiten“. Das einstündige Schauspiel präsentiert die Sparkassenstiftung Starkenburg im Saalbau-Kino in Heppenheim. Die lustige, poetische Spritztour mit Musik von Antonio Vivaldi ist geeignet für Kinder ab vier Jahren und wird am 3. März gezeigt. Beginn ist 16 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zu fünf Euro zuzüglich VVK-Gebühren in der Tourist-Info oder unter www.sparkasse-starkenburg.de. An der Tageskasse werden 12 Euro fällig. red

