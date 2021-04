Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kirche an Ostern - Die katholischen und evangelischen Gemeinden ermöglichen eine altersgerechte Annäherung an die Heilige Schrift Kinderbibeltage nur in kleinem Format

Bunte Steine vor grauer Kulisse: Die Malaktion auf der Freilichtbühne war die erste Station für Konstantin Mayer sowie Lennart und Malte Becker (von links) beim gestrigen Auftakt zu den diesjährigen Kinderbibeltagen. © Künkeler