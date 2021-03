Heppenheim. Die ökumenischen Kinderbibeltage haben in der Kreisstadt Tradition. Und sie sollen, so der einhellige Wunsch, 2021 auch unter Corona-Bedingungen stattfinden – unter Einhaltung aller Regeln und größtenteils online. Sollten neue Verordnungen den Organisatoren nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung machen, wird die Veranstaltung vom 6. bis 8. April über die Bühne gehen. Das Motto lautet „Gott ist bunt“.

Anmeldungen sind bereits online auf der Homepage www.evangelisch-heppenheim.de oder telefonisch in den Gemeindebüros von St. Peter (06252/93090) und Heilig Geist (06252/77372) möglich. Im Mittelpunkt der Bibeltage werden Geschichten aus der Heiligen Schrift stehen. Diese werden laut Mitteilung in kleinen Theaterstücken auf Youtube zu sehen sein. „In einer Videokonferenz können wir die Tage gemeinsam beginnen oder auch unabhängig davon die Geschichte auf Youtube ansehen“, heißt es weiter.

Am ersten Tag ist zudem ein „Spielen und Gestalten im Wald“ vorgesehen – in Kleingruppen von maximal zwei Familien oder engen Freunden. Bei der Anmeldung soll mitgeteilt werden, „wie diese Kleingruppen besetzt werden können“. Die Teilnehmer werden dann zu unterschiedlichen Startzeiten zu einem Treffpunkt eingeladen, sodass die Kontakte minimiert werden können. An den folgenden Tagen sollen die Spiel- und Bastelangebote online stattfinden. Zum Abschluss der Kinderbibeltage ist ein Familiengottesdienst in St. Peter geplant. red