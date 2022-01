Heppenheim. Zwischen 8 und 17 Uhr am Montag (25.) schlugen bislang noch Unbekannte ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Roseggerstraße ein und öffneten dieses. Ob die Täter im Anschluss in das Haus eindrangen und Beute machten, steht noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. ots

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1