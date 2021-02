Heppenheim. Anlass zur Freude bietet die jüngste Entwicklung bei den Neuinfektionen im Pflegeheim Haus Johannes. Waren vor knapp zwei Wochen noch 44 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert und elf Mitarbeiter in Quarantäne, so vermeldete Bernhard Pammer, Geschäftsführer des Trägers HDV, bereits in der vergangenen Woche leichte Entwarnung. Zu diesem Zeitpunkt waren noch 18 Bewohner und fünf Mitarbeiter in Quarantäne – Zahlen, an denen auch eine weitere Reihentestung durch die Bundeswehr vor wenigen Tagen nichts mehr änderte.

„Wir haben keine weiteren Neuinfektionen. Die derzeit betroffenen Bewohner befinden sich in der Phase der sogenannten Endisolierung“, berichtet Heimleiterin Ute Büchler auf Anfrage dieser Zeitung. Das heißt: Die Bewohner können bald wieder in ihre Zimmer zurück. Auch bei den Mitarbeitern gebe es keine Neuinfektionen, so Büchler weiter. Erleichtert zeigt sich die Heimleiterin zudem darüber, dass kein weiterer Sterbefall zu beklagen ist. Bislang sind fünf Heimbewohner an oder mit Covid-19 gestorben.

Das in die Kritik geratene Haus Johannes hat eine schwierige Coronaphase offenbar hinter sich. © Lotz

Eine weitere gute Nachricht kommt aus dem Landratsamt: Der Impftermin für das Haus Johannes wurde um eine Woche auf Samstag, 6. Februar, vorverlegt.

Wogen haben sich geglättet

Was die zuletzt öffentlich ausgetragenen Konflikte zwischen dem Träger HDV, einer Tochter des Agaplesion-Konzerns, auf der einen Seite und Angehörigen der Bewohner sowie den Vertretern des Kreises auf der anderen Seite, haben sich die Wogen mittlerweile merklich geglättet. Wie berichtet, hatten die Angehörigen in erster Linie die schlechte Kommunikation des Hauses sowie die Verweigerung von Spaziergängen mit den Hausbewohnern kritisiert. Träger und Heimleitung hatten derweil die zuständigen Behörden für die Kommunikationsfehler verantwortlich gemacht. Die Kritik der Angehörigen wurde mit Verweis auf den Infektionsschutz, das knappe Personal sowie fehlende Vorgaben aus der Politik gekontert.

Schon vor Wochenfrist hatte HDV-Geschäftsführer Bernhard Pammer dann im Gespräch mit dieser Zeitung von „konstruktiven Telefonterminen“ mit dem Gesundheitsamt und einer neuen Form des Miteinanders berichtet. Dies gelte auch für die Kommunikation mit den Angehörigen. „Wir werden sicherlich künftig auf den Wunsch der Angehörigen eingehen und noch mehr Informationen herausgeben“, hatte HDV-Sprecherin Anette Porsch angekündigt.

Darüber hinaus haben die Angehörigen – gemäß der neuen Testverordnung in Pflegeheimen mit bis zu 30 Tests je Bewohner pro Monat (vom Träger zu beantragen beim hessischen Sozialministerium) – nun auch die regelmäßige Möglichkeit eines Umgangs außerhalb der Einrichtung. „Alleine die Tatsache, dass die Bewohner das Gebäude verlassen dürfen, ohne vom Sicherheitsdienst aufgehalten zu werden, ist Anlass zur Freude“, heißt es hierzu von einer Betroffenen. fran