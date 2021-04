Ober-Laudenbach. Aufgrund des Lockdowns finden in der evangelischen Kirchengemeinde Laudenbach, die auch für den Heppenheimer Stadtteil Ober-Laudenbach zuständig ist, bis Mitte April in Laudenbach keine Gottesdienste statt. Für das Osterwochenende wird auf die Gottesdienste in der Bonhoeffer- und der Reformationsgemeinde Hemsbach verwiesen. red

