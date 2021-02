Heppenheim. Dreieinhalb Jahre dauerte am Starkenburg-Gymnasium ein Zustand an, der jetzt mit der Ernennung von Katja Eicke zur Schulleiterin durch das hessische Kultusministerium ein Ende gefunden hat.

Im Schuljahr 2016/17 war der vorherige Schulleiter Bernhard Zotz zum Staatlichen Schulamt gewechselt. Währenddessen wurde die Schule an der Gerhart-Hauptmann-Straße in verschiedenen Konstrukten geleitet. „Es waren neun“, sagte Eicke jetzt in ihrer Antrittsansprache – eine unfassbare Belastung, die nur mit Humor ertragen werden konnte.

Susann Hertz vom Staatlichen Schulamt erinnerte auch daran, dass Eicke ein zehnjähriges Jubiläum am Starkenburg-Gymnasium feiern darf, wo sie bisher verschiedene Positionen bekleidet hat. Bettina Reinhardt verabschiedete sich zuvor von der kommissarischen Leitung der Schule mit viel Humor. Sie ist nun Stellvertreterin von Eicke.

Für den Posten des Schulleiters gab es mehrere Bewerbungen. Im Februar 2019 ernannte das Kultusministerium Herwig Bendl zum neuen Schulleiter, der aber sechs Monate später um die Versetzung an seine alte Wirkungsstätte an der Georg-Zinn-Schule in Reichelsheim bat. Vor der Ernennung Bendls war die kommissarische Leitung der vakanten Stelle durch Nicola Wölbern,Leiterin des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums in Bensheim, Katja Eicke sowie die Fachbereichsleiterin Christiane Wüstner und Studienleiterin Gabriele Vogel beendet worden und Bettina Reinhardt kommissarisch eingesetzt.

„Ich durfte Frau Eicke in vielen Eigenschaften am Starkenburg-Gymnasium erleben, und mir wurde bewusst, wie leidenschaftlich sie für diese Schule kämpft“, sagte Susanne Hertz. Das Kultusministerium hat nun die Beauftragung mit den Dienstobliegenheiten einer Oberstudienrätin an Eicke übergeben. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde auf dem Schulhof mit einem I-Pad die Ernennung in der einberufenen Dienstversammlung online übertragen. „Ich möchte mit dieser Schule festwurzeln“, sagte Eicke. Ihr Wunsch ist eine enge und fruchtbare Zusammenarbeit mit der Schülerschaft und den Kollegen. dj