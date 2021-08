Kater im Heppenheimer Tierheim im Doppelpack

Heppenheim. Die Kater Spot (rechts) und Berlioz, geboren im Juni 2011, wurden vor Kurzem wegen einer Allergie bei der Halterfamilie im Tierheim abgegeben. Beide waren zu Anfang etwas scheu, was nur zu verständlich ist, wenn sich Tiere plötzlich in fremder Umgebung wiederfinden, doch so langsam gewöhnen sie sich ein und kommen schon ab und an zum Schmusen aus ihrem Versteck.

Beide sind als Kätzchen über eine ausländische Tierschutzorganisation nach Deutschland gekommen und sollen auch nur gemeinsam vermittelt werden. Der getigerte Spot braucht Schilddrüsenmedikamente, nimmt diese aber brav ein. Er ist der aktivere Partner im Doppelpack, er spielt gerne und traut sich mehr zu. Der rot-weiße Berlioz ist eher schüchtern und zieht sich zurück, wenn ihm alles zu viel wird.

Doch ihre Streicheleinheiten brauchen sie beide: Sie lieben es, zu kuscheln, und genießen die Nähe ihrer Menschen. Spot und Berlioz sind kastriert, seit zwei Jahren Freigänger, und das Erkunden ihres Reviers möchten ihnen die Tierheimmitarbeiter auch im neuen Heim möglichst wieder gönnen, so dass sie das Duo nur in eine ruhige Umgebung ohne Hauptstraßen in der Nähe abgeben wollen. jn/Bild: Tierheim