Katalysatoren in Heppenheim ausgebaut / Polizei sucht Zeugen

Heppenheim. Auf den Katalysator eines abgestellten Fahrzeugs hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (01.) bis Samstag (02.) in Heppenheim abgesehen. Die Ermittler der Kommissariats 21/22 prüfen einen Tatzusammenhang mit einem weiteren Fall und hoffen auf Zeugenhinweise.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kriminellen bauten den Katalysator eines in der Lorscher Straße vor einem dortigen Autohaus abgestellten Mercedes SLK aus und entwendeten diesen, so die Polizei. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass ein Zusammenhang mit einem gleichgelagerten Sachverhalt in unmittelbarer Nähe besteht. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.