Katalysatoren in Heppenheim ausgebaut

Heppenheim. Katalysatoren haben Kriminelle in Heppenheim in der Zeit von Freitag, 1. April, bis Samstag, 2. April, erbeutet. Betroffen waren zum einen Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses in der Otto-Hahn-Straße. Hier wurden an drei Gebrauchtwagen die Auspuffteile ausgebaut, wie die Polizei mitteilt. Zum anderen wurde auch in der Lorscher Straße im oben genannten Zeitraum bei einem vor dem dortigen Autohaus abgestellten Mercedes SLK der Kat gestohlen. Der Schaden wird jeweils auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. ots

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1