Heppenheim. Coffee, Cappuccino und Espresso – schwarzbraun, hell- und dunkelbraun – sind drei von über 20 Kaninchen, die im Heppenheimer Tierheim auf ein endgültiges Zuhause warten. Die Brüder sind am 10. September 2020 geboren, mittlerweile kastriert und bereit für einen neuen Wirkungskreis. Das Trio ist sehr gesellig, aufgeweckt und neugierig. Auch mit seien Pflegern zeigt es sich sehr verträglich und ganz zahm. Vermittelt werden soll das Trio zurzeit nur in Innenhaltung; eine Außenhaltung ist von den Temperaturen her erst frühestens Ende März geboten.

Da Kaninchen Gesellschaft brauchen, möchten die Tierheim-Mitarbeiter ihre Schützlinge zu dritt oder zu zweit in gute Hände abgeben – ein Kaninchen allein nur für den Fall, dass im neuen Heim eine nette Gruppe auf den Neuzugang wartet. Tipps zur Vergesellschaftung geben die Tierpfleger, wenn es gewünscht wird. Sie bitten zuvor auch um Fotos der Gehege, die für die Tiere vorgesehen sind, um sicherzugehen, dass die Quartiere groß genug ausfallen. Interessenten für Coffee, Cappuccino und Espresso dürfen gerne einen Besuchstermin im Tierheim vereinbaren. jn