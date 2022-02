Kanalreinigung in Kirschhausen

Kirschhausen. Die Stadtwerke Heppenheim überprüfen in regelmäßigen Abständen die Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit des Kanalnetzes. Dabei werden die Kanäle mit einer Kamera befahren und auf mögliche Beschädigungen und Unregelmäßigkeiten untersucht. Die Reinigung der Kanäle wird von Spülfahrzeugen durchgeführt. Das Rohr wird mit Hochdruck gespült, Ablagerungen werden gelöst und anfallendes Wasser abgesaugt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während des Spülvorgangs kann es bei umliegenden Gebäuden zum Rückstau aus dem öffentlichen Kanal kommen. Dabei kann Wasser aus dem Kanal in die angeschlossenen Abwasserleitungen der Gebäude gedrückt werden. Um dies zu vermeiden, hat jeder Grundstückseigentümer selbst Vorsorge zu treffen.

Geeignete Schutzmaßnahmen sind Rückstausicherungen durch Hebeanlagen oder, bei entsprechenden Voraussetzungen, Rückstauklappen und andere Rückstauverschlüsse. Grundstückseigentümer werden gebeten, ihre Rückstausicherung zu überprüfen, um bei anstehenden Spülungen des Kanalnetzes das Eindringen von Wasser ins Gebäude zu vermeiden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Nächstes steht die Reinigung und TV-Befahrung in Kirschhausen an. Sie beginnt am 1. März und wird rund vier Monate dauern. red