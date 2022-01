Kammerkonzert mit Barockmusik in Heppenheim

Heppenheim. Es ist schon Tradition, dass ein Ensemble des HR-Sinfonieorchesters zu einem Gastspiel bei Forum Kultur kommt. In diesem Jahr steht beim Konzert im Rahmen der Kammermusikreihe barocke Musik für Holzbläser im Mittelpunkt. Solo-Oboist José Garcia Vegara und Solo-Fagottist Theo Plath präsentieren gemeinsam mit dem Cembalisten Alexander von Heiße als Gastmusiker Werke des deutschen Barockmeisters Georg Philipp Telemann, des französischen Komponisten und Organisten Francois Couperin, des deutsch-britischen Komponisten Georg Friedrich Händel und des deutschen Flötisten Johann Joachim Quantz. Das Konzert beginnt am Sonntag (16.) um 17 Uhr in der Christuskirche.

José Luis García Vegara spielt seit 2008 im HR-Sinfonieorchester. Als Stipendiat der Karajan-Akademie spielte er in den Jahren 2007 und 2008 mit den Berliner Philharmonikern. Theo Plath war 2019 Preisträger des Internationales ARD-Musikwettbewerbs. Als Solo-Fagottist des HR-Sinfonieorchesters gehört er laut Ankündigung zu den gefragtesten Fagottisten seiner Generation. Alexander von Heißen ist mehrfacher Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“. 2018 gewann er einen Sonderpreis beim Bach-Wettbewerb Leipzig. Er arbeitet zusammen mit Künstlern wie Andreas Scholl, Dorothee Oberlinger, Luca Pianca, Michael Schneider und Reinhard Goebel. red