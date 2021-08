Kabinentüren im Heppenheimer Freibad sind wieder dran; die Duschen sind kaputt

Nachdem vorletzte Woche berichtet wurde, dass man im Heppenheimer Schwimmbad die Türen in den Damen-Duschräumen ausgehängt hat – aus erzieherischen Gründen (jemand hat eine Kabine als Toilette benutzt) –, so haben wir am Montag freudig festgestellt: Die Türen sind wieder da, und man exerziert bei uns Frühschwimmern (ab 60 Jahre aufwärts) doch nicht mit Erziehungsmaßnahmen.

Dafür sind seit gestern weder die Außenduschen zu benutzen noch die in den Umkleideräumen (angeblich aus technischen Gründen). Eine kleine Notiz am Schwimmbad Eingang macht (wer es lesen kann und seine Lesebrille beim Schwimmen dabei hat) darauf aufmerksam, dass die Duschen außer Betrieb sind. Auch im Internet auf der Homepage wird auf diesen Zustand nicht hingewiesen. Es sind die ersten heißen, schön Wetter Tage am Stück, alle sind gestern bei 30 Grad Außentemperatur ungeduscht ins Wasser gegangen, dass man dafür dann entsprechend stark über Nacht gechlort hat. Heute wurde uns nun eröffnet, dass dieser Zustand mit den Duschen vor Anfang nächster Woche nicht geändert werden kann.

Unsere Tickets kosten aber nach wie vor vier Euro. Und das obwohl wir morgens dadurch noch früher (bereits nach 30 Minuten) wieder gehen müssen, damit wir noch einmal nach Hause gehen und uns duschen können, um dann rechtzeitig im Büro zu sein.

Margot-Elaine Wolf-Schneider

