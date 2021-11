Kabarett beim Forum Kultur in Heppenheim

Heppenheim. Das Forum Kultur präsentiert in der Sparte „KunstStück Kabarett“ in einer Mischung aus Infotainment und schnoddrigen Gags. Der Kabarettist HG.Butzko blickt am 13. November (Samstag) in der Eventlocation Gossini in Heppenheim in Hinter- und Abgründe. Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Butzko beleuchtet die großen Themen der Welt – so, als würden sie „umme Ecke“ stattfinden, heißt es in der Programmankündigung. Er stelle dabei Fragen wie „Was ist ein Computervirus gegen eine echte Pandemie?“ oder „Was ist die Reizüberflutung im Digitalen verglichen mit dem Anstieg des Meeresspiegels in der realen Welt?“

3 G-Nachweis am Eingang zeigen

Der Kabarettist HG. Butzko tritt in Heppenheim auf. © Thorsten Silz

Dabei stelle er fest, dass jedoch die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen nur noch 280 Zeichen umfasse und dies ein Umstand sei, den es allerdings schon früher hätte geben müssen.

Was wäre uns dann alles erspart geblieben? Die Bibel, Karl Marx und das neue Programm von HG. Butzko. Die Veranstaltung findet unter der Voraussetzung der Einhaltung der aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der 3 G-Nachweis muss beim Einlass vorgezeigt werden. Aufgrund des begrenzten Ticketkontingentes und um Warteschlangen an der Abendkasse zu vermeiden, wird erbeten, die Tickets möglichst im Vorverkauf zu erwerben. red