Draußen lag der erste Schnee, im „Dom der Bergstraße“ war es so kalt, dass man seinen Atem sehen konnte – doch der Heppenheimer Kinder- und Jugendchor sowie der Chor Querbeat zauberten beim gemeinsamen Konzert am Sonntagabend eine wohlige Wärme in die Herzen der vielen Zuschauer. Unter der Leitung von Helmut Vorschütz zeigten zunächst die Allerjüngsten, wie schön sie singen können und mit

...