Jugendförderung bietet „Herbst-Programm für Kids“ an

Heppenheim. Die städtische Jugendförderung bietet für die Herbstferien in der Zeit vom 18. bis zum 22. Oktober ein „Herbst-Programm für Kids“ an. Es wird zwei Gruppen mit 15 Kindern geben, die ein ähnliches Programm an unterschiedlichen Tagen durchlaufen. Aus diesem Grund sind Anmeldungen nur für die gesamte Veranstaltungswoche möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitmachen können Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren, die Spaß während einer abwechslungsreichen Woche haben möchten. Die Kinder werden aufgeteilt in je eine Gruppe mit 7 bis 9-Jährigen und 10 bis 12-Jährigen.



Ausflüge und Kreatives

Das Programm sieht u. a. den Besuch des Heppenheimer Museums vor. Dabei steht nicht alleine die Geschichte im Mittelpunkt, sondern es ist auch Kreativität gefragt. Einen Tag verbringen die Kids auf der Sommerrodelbahn oder im Bergtierpark. Für Naturfreunde wird ein Tag zum Wandern im Grünen eingeplant. Bei dem Besuch im DigiSpace wird gelötet und mit Elektronik experimentiert. Zum Abschluss der Woche kann man Keramik selbst bemalen und individuell gestalten.

Die Teilnahmezahl ist begrenzt, daher ist eine schriftliche Anmeldung notwendig. Diese gibt es zum Download auf der Heppenheim Webseite www.heppenheim.de.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro für die gesamte Veranstaltungswoche. Die Anmeldung ist möglich bis zum 8. Oktober.