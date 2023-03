Jugend sammelt in Heppenheim

Heppenheim. Die neue Ausrüstung, neue Sportgeräte oder der frische Anstrich – die Arbeit mit und für Jugendliche und Kinder ist wertvoll, aber nichtganz kostenlos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem die Jugendsammelwoche in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden konnte, gibt es in diesem Jahr wieder fleißige Sammlerinnen und Sammler in Heppenheim, die mit den gesammelten Einnahmen in die Zukunft ihrer Vereine investieren.

Für die Jugendförderung

Die Jugendsammelwoche ist seit über 60 Jahren ein Gemeinschaftsprojekt der sammelnden Gruppen mit den Jugendämtern und dem Hessischen Jugendring. In Heppenheim übernimmt die Jugendförderung der Stadt die Koordination des Projektes.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Angebot Jugendförderung sucht Betreuer für Heppenheimer Ferienspiele Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel CDU Nur drei Jugendliche kamen zum Bensheimer Jugendforum Mehr erfahren

Die Jugendlichen in der Kreisstadt sammeln noch bis zum 6. April. Verschiedene Vereine mit einer Jugendabteilung gehen von Tür zu Tür und bitten um eine Spende. Die Aktion soll zur Nachhaltigkeit der Vereine auch in der Kreisstadt beitragen. red