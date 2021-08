Es zieht ihn immer wieder einmal in seine Heimatstadt Heppenheim, obwohl Jürgen Groh, den viele „Joschi“ nennen, diese schon vor 16 Jahren verlassen hat und in die Nähe von Kirn gezogen ist. Im pfälzischen Blaubach wohnt seine Lebensgefährtin. „Auch der Nationalspieler Miro Klose hat hier einige Jahre gelebt“, sagt Groh – und schon ist er beim Fußball, dem Sport, in dem er große Erfolge

