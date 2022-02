Jüdische Geschichte in Comic-Bildern

Heppenheim. „Superhelden, Mäuse und Wunderrabbiner – der Comic als Mittel jüdischer Erinnerung“ lautet der Titel eines Vortrags, den das Martin-Buber-Haus am 24. Februar (Do. ab 19 Uhr) in virtueller Form anbietet. Referentin ist Manja Altenburg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heutzutage ist die Darstellung jüdischer Geschichte im Comicformat nichts Ungewöhnliches. Die Themen der Bildgeschichten kreisen meist um die Schoa, den Zweiten Weltkrieg und ihre Nachwirkungen bis in die nachfolgenden Generationen. Was es damit auf sich hat und inwiefern der Comic als Ausdrucksmittel jüdischer Erinnerung zu bewerten ist, will Manja Altenburg in ihrem Vortrag mit populären Bildbeispielen beleuchten.

Altenburg ist Kunsthistorikerin und leitet zusammen mit Esther Graf die Agentur für Jüdische Kultur. Interessenten senden bitte eine Mail an meurer@iccj.org. Der Zoom-Link zur kostenlosen Teilnahme wird anschließend zugesandt. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2