Jubiläum lieber später, als gar nicht feiern

Gerhard Kasper sitzt am Esstisch seines Hauses unterhalb der Heppenheimer Freilichtbühne und blättert durch Fotoalben und Fotobücher von diversen Reisen in die Partnerstadt Kaltern. Dabei schwelgt der 71-Jährige regelrecht in Erinnerungen, zu etlichen Bildern hat er eine kleine Anekdote parat. Und zwischendurch lässt Kasper immer wieder durchklingen, wie sehr er die Marktgemeinde in Südtirol

...