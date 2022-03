Jubiläum findet nur im Internet statt

Heppenheim. Der Förderkreis musizierender Jugend Heppenheim e.V. wird in diesem Jahr 40 Jahre jung. Ein Ereignis, das man eigentlich feiern müsste. Denn das Angebot und der Service sind etwas ganz besonderes. Der Vorstand hat lange überlegt, wie in diesen Pandemie-Zeiten mit dem Jubiläum umgegangen werden soll, und hat entschieden, auf eine offizielle Feier oder ein Konzert zu verzichten.

Statt dessen erinnert der Verein an das besondere Ereignis und führt eine kleine Aktion mit Statements, Beiträgen und Erinnerungen auf seiner Internetseite durch. Diese Reihe mit Texten und Fotos von Menschen, die dem Verein auf die ein oder andere Weise besonders verbundenen sind, und Vertretern aus Politik und Kultur wird fortgeschrieben.

Am 3. März 1982 haben engagierte Frauen und Männer um Ruth Kutzmann den Förderkreis musizierender Jugend Heppenheim e.V. ins Leben gerufen. Sie wollten Kindern und Jugendlichen dort helfen, wo die finanziellen Mittel von Eltern nicht vorhanden sind oder ausreichen um die musikalische Ausbildung ihrer Kinder sicherzustellen. Ihnen war klar: Musikalische Ausbildung ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder.

100 Instrumente zu verleihen

„Die Gründung des Förderkreises musizierender Jugend Heppenheim e.V. vor 40 Jahren war keine Selbstverständlichkeit. Ruth Kutzmann und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben Weitsicht und ein hohes Maß an sozialer Verantwortung gezeigt“, sagt der Vorsitzende Bernhard Schwab. Er und die 2. Vorsitzenden Judith Portugall verweisen darauf, dass die Förderung musikalischer Begabung wesentlich dazu beiträgt, am Kultur-und Bildungsgut Musik teilzuhaben, es weiter zu tragen und weiter zu entwickeln.

Ein Instrument lernen, in einer Band spielen oder im Chor singen – das bleibt manchem Kind oder Jugendlichen in Deutschland verwehrt. Die soziale Schere geht auch beim Thema Musik weit auseinander. Dieses zentrale Thema liegt dem Förderkreis musizierender Jugend Heppenheim seit seiner Gründung am Herzen.

Die Arbeit des Vereins beruht im Wesentlichen auf zwei Säulen. Zum Einen dem direkten finanziellen Engagement. Finanziell gefördert werden können Kinder und Jugendliche, deren Erziehungsberechtigte die Ausbildungskosten nicht alleine aufbringen können. Zum Anderen durch den Verleih von Instrumenten. Der Verein verleiht mehr als 100 Musikinstrumente wie Geigen, Celli, Gitarren und Blas- und Tasteninstrumente. red

