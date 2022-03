Der Festplatz am Amtshof wird in diesen Tagen als Parkmöglichkeit dringend benötigt, zudem will die Stadt die Anwohner nicht zusätzlich belasten. Aus Sicht des Weinbauverbandes bittere Konsequenz: Der geplante „Bergsträßer Weingenuss“ findet am ersten April-Wochenende nur in Zwingenberg statt.

© Sascha Lotz