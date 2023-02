Jazzkonzert im Marstall in Heppenheim

Heppenheim. Sarah Lipfert und Andreas Erchinger sind schon jede und jeder für sich ein Erlebnis, gemeinsam jedoch eine Wucht - so kündigt das Forum Kultur Jazz das Konzert am 1. März an. „Sie erzählen Geschichten, singen vom Loslassen, vom Heranlassen, vom Zurücklassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ihre Musik lädt ein, die Welt mit anderen Augen zu sehen und mit anderen Ohren zu hören.“ Den Programmverantwortlichen von Forum Kultur Jazz ist es eigenen Angaben zufolge eine besondere Freude, mit Sarah Lipfert eine Künstlerin zu Gast zu haben, die mit ihrem Gesang schon das Programm der ersten Marstall-Spielzeit im Jahr 2012 bereicherte und so einen maßgeblichen Beitrag zum erfolgreichen Start der damals noch unbekannten Konzertreihe leistete.

Das Konzert mit dem Titel „Thoughts Of Leaving“ beginnt um 20 Uhr im Marstall, Amtsgasse 5. Eintrittskarten sind im Vorverkauf online unter www.forum-kultur.com erhältlich. red