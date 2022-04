Jazz mit Juliana Blumenschein in Heppenheim

Heppenheim. Zum Konzert mit Juliana Blumenschein lädt Forum Kultur Jazz für Mittwoch, 6. April, 20 Uhr, in den Marstall des Amtshofes ein. Die deutsch-brasilianische Sängerin und Songwriterin verbinde in ihrer Musik auf luftige Weise brasilianische Rhythmen und moderne Jazzklänge, heißt es in einer Ankündigung. Leicht und doch tiefgründig, empfindsam und voller Lebenslust singe Blumenschein sowohl englisch als auch portugiesisch und lasse ihren Begleitern (Benedikt Jäckle an Tenorsaxophon und Flöte, Florin Küppers an der Gitarre, Jan Dittmann am Bass und Johannes Hamm an den Drums) immer wieder ausreichend Platz für dynamische instrumentale Passagen.

Schon als Kind entdeckte Juliana Blumenschein neben der Klassik ihre Liebe zu Rhythm ’n’ Blues, Soul und Jazz. Während ihres Studiums begann sie zu komponieren; seit 2018 tourt sie mit ihrem eigenen Quintett. Ihr 2021 veröffentlichtes Debütalbum „A Vida“ ist eine Ode ans Leben, heißt es in der Ankündigung. red/BILD:Dumitrita Gore

