Jahrgang 1952/53 feiert im Juli

Heppenheim. Der Jahrgang 1952/53 feiert in diesem Jahr sein 70. Jubiläum. Am Wochenende 29./30. Juli sollen die Feierlichkeiten steigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Samstags um 15.30 Uhr ist ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Sankt Peter geplant. Ab 18 Uhr findet ein Sektempfang mit anschließendem gemütlichen Beisammensein im Weingut Koob statt. Mit einem Frühschoppen in der Fachwerkstube am Graben (ab 10 Uhr) enden die Festivitäten am Sonntag.

Der Vorstand um Anne Kriz und Laura Mitsch bittet um frühzeitige Anmeldung und Bezahlung des Beitrags bis spätestens 15. Juni. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.hp52-53.de sowie telefonisch bei Anne Kriz (06252-73886) oder Laura Mitsch (06252-6559). red