Eigentlich wollte der Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes mit der Adresse In der Krone 1 letztes Jahr im Dezember 15-jähriges Bestehen feiern. Ursprünglich gegründet, um sozial schwächer gestellten Menschen die Möglichkeit zu bieten, für wenig Geld hochwertige Kleidung zu erlangen, hat sich der Kleiderladen in den folgenden Jahren zur Fundgrube für Schnäppchenjäger und Individualisten in

...