Heppenheim. Groß und prächtig erinnern die Gebäude der ehemaligen Tugersmühle in der Oberen Vorstadt an der Siegfriedstraße 124 noch heute an Heppenheims Zeit als Mühlenhochburg. Schon 1480 wurde die Mühle im Salbuch genannt. 400 Jahre später stand der Mühlenbesitzer Georg Tuger I. angesichts des einsetzenden Mühlensterbens wie viele andere Müller vor der existenziellen Frage, wie er sich gegen den drohenden Untergang wehren könne.

Wanderjahre zahlten sich aus

Sein Sohn Georg Tuger II. brachte nach langer Wanderschaft Erfahrungen und neue Ideen aus der Fremde mit. Er konnte seinen Vater überzeugen, dass nur eine umfassende, radikale Modernisierung das Fortbestehen der Mühle einschließlich der dazugehörenden Bäckerei sichern kann. 1889 beantragte Georg Tuger I. die Genehmigung für den Mühlenumbau und erhielt die polizeiliche Erlaubnis am 31. Juli 1889. Das bisherige Mühlengebäude sollte durch einen Neubau mit fünf Stockwerken ersetzt werden. Im Mai/Juni begannen schon die Arbeiten mit dem Abriss der alten Mühle, und daraus folgend bot der geschäftstüchtige Tuger am 19. Juni 1889 „25 000 bis 30 000 guterhaltene alte Dachziegeln“ an.

Der Eisenbedarf für Eisensäulen und Unterzüge war für die damalige Zeit sehr groß, und Tuger rief schon am 27. April 1889 – vor der Bauerlaubnis – zur Abgabe von Angeboten für den Umbau seiner Mühle bis zum 1. Mai auf. Die Mengenangaben, wie „3210 Kgr. eiserner Säulen, 15 500 Kgr. Eisenträger“ lassen erkennen, dass jetzt richtig „geklotzt“ werden sollte. Auch die Mühleneinrichtung sollte komplett modernisiert werden. Am 3. August 1889 bot Tuger zwei komplette Mahlgänge mit französischen Steinen und ein neues Wasserrad mit einem eichenen Wellbaum sowie weiteres Inventar seiner Mühle zum Verkauf an.

Gebaut wurde auch ein Maschinenhaus zur Aufstellung eines Dampfkessels der Firma R. Wolf in Magdeburg-Buckau mit rund 25 PS. Dazu gehörte ein 20 Meter hoher „Spreuschlot“ (Schornstein) aus Blech. Walzenstühle und ein neues Wasserrad mit einer Welle aus Eisen wurden unter anderem angeschafft, und die Mühle wurde nach den neuesten Kenntnissen der Ingenieurkunst ausgestattet.

Der Mahlprozess lief weitgehend vollautomatisch ab. Die bisher übliche händische Arbeit der Müller und das Schleppen schwerer Getreide- und Mehlsäcke entfiel. Die Mühle entsprach dem aktuellen Entwicklungsstand der Mühlentechnik.

Durch diese Maßnahmen war die Mühle eine Kunstmühle geworden. Dies war eine sehr hohe Auszeichnung, und Georg Tuger II. nannte sich nach dem Umbau und der Übernahme der Mühle vom Vater ab 1890 Kunstmühlenbesitzer.

Ein Zeitungsbericht vom 12. Juli 1890 über eine Besichtigung durch die Wormser Müllerschule zeigt nicht nur, dass der große Umbau – der einem Neubau gleichkam – bis dahin abgeschlossen war, sondern belegt auch eindrucksvoll, dass Heppenheim jetzt eine ganz moderne Mühle hatte. In dem Bericht heißt es konkret: „... um das neu errichtete, mit allen technischen Vortheilen der Neuzeit ausgestattete Mühlenetablissement des Herrn G. Tuger zu besichtigen. Die Mustereinrichtung der Mühle (Herr Tuger ist Inhaber eines technischen Büreaus für Mühlenbau) fand hohe Anerkennung.“

Auch bekannt als „die Nudel“

Die Tugersmühle war durch den Umbau zur größten und modernsten Mühle in Heppenheim geworden. Der rührige Kunstmühlenbesitzer Georg Tuger II. erweiterte sie in den folgenden Jahren zur „Ersten Deutsch-Italienischen Eierteigwaren- & Maccaronifabrik.“ Alteingesessenen Heppenheimern, insbesondere den Bewohnern der Vorstadt, ist das Gebäude deshalb bis heute auch unter dem Namen „die Nudel“ bekannt. hm