Internet-Vortragsreihe über die Familie von Martin Buber

Heppenheim. Wäre es möglich, den Gesprächen im Wohnzimmer der Familie Buber in Heppenheim zu folgen, wären die Gäste wohl überrascht über die Vielfalt Themen, die dabei zur Sprache kamen. Die Veranstaltungsreihe des (virtuellen) Martin-Buber-Hauses, die als Beitrag zum bundesweiten Programm „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ konzipiert wurde, ist eine Zeitreise ins 19. und 20. Jahrhundert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bildungsreferentin Birgit Meurer stellt die Familienmitglieder vor. Am Dienstag waren Martin Bubers Vater Carl (1848 bis 1935) sowie Sohn Rafael (1900 bis 1990) an der Reihe. Paula Buber (1877 bis 1958) haben die Zuhörer bereits kennengelernt. Mit 30 Teilnehmern wäre es eng geworden im Wohnzimmer, das heute als Vortragsraum genutzt wird. Weil die Vorstellung als Videokonferenz abläuft, war Platz aber kein Problem. Sogar Gäste aus Österreich und aus Rumänien konnten dabei sein, ohne das eigene Haus zu verlassen.

Beim virtuellen Vortrag ging es auch um Eva und Rafael Buber. © Buber Haus

An der Werléstraße hat der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber (1878 bis 1965) ab 1916 mit Ehefrau Paula, den Kindern Rafael und Eva sowie den Enkelkindern Judith und Barbara gewohnt und gearbeitet, bevor er 1938 nach Palästina fliehen musste. Rafael lebte dort seit 1934 mit seiner zweiten Frau Ruth.

Er wurde wie seine Schwester Eva (1901 bis 1991) in Berlin geboren, besuchte dort die Berthold-Otto-Schule. Das Abitur legte er am Realgymnasium in Weinheim ab, bevor er kurz vor dem Ende des Ersten Weltkriegs zum Militärdienst in ein österreichisches Regiment eingezogen wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vater Martin wurde in Wien geboren und ist in Lemberg aufgewachsen. Die Familie besaß deshalb bis 1920 die österreichische Staatsbürgerschaft. Rafael Buber wurde Agraringenieur und arbeitete für eine landwirtschaftliche Maschinenfabrik. Im Kibbuz in Palästina schloss sich ein Kreis: Auch Großvater Carl war Landwirt, der sich wissenschaftlich mit Ackerbau und Viehzucht beschäftigte.

Mit diesem Hinweis von Birgit Meurer setzten Dr. Esther Graf und Manja Altenburg von der Mannheimer Agentur für jüdische Kultur den Gesprächskreis fort. Beide legten dar, dass sich die Ehrfurcht vor der Natur wie ein roter Faden durch die jüdische Religion und Traditionen zieht. „Das Judentum geht davon aus, dass jedes Tier eine Seele hat“, sagte Esther Graf. Martin Buber war als Katzenfreund bekannt. In seinem Werk „Ich und Du“ geht er davon aus, dass das dialogische Prinzip auch für Tiere gilt, obwohl dieser Dialog ohne die Sprache geführt werden muss.

Der Rückblick auf die Familie Buber hat aktuelle Bezüge. Dass der Mensch nicht Eigentümer, sondern nur Pächter der Natur ist, wie es die jüdische Religion nahelegt, ließe sich übersetzen in den mehrfach abgewandelten Slogan, der Mensch habe die Erde nur geliehen. Die Bibel kennt kein Gebot, das das Schlachten von Tieren verbietet. Doch Juden wie Christen wird nahegelegt, Fleisch nur in Maßen zu essen. Martin Buber war Vegetarier.

Die digitale Vorstellung im Buberhaus wird am Dienstag, 31. August, um 19 Uhr fortgesetzt. Unter dem Titel „Zeugin aus Überzeugung“ steht Margarete Buber-Neumann (1901 bis 1989) im Mittelpunkt, die erste Ehefrau von Rafael Buber. Die Kommunistin ging nach Moskau ins Exil, wurde aber an Nazi-Deutschland ausgeliefert und überlebte das Konzentrationslager Ravensbrück. Nach 1945 arbeitete sie unter anderem für den Hessischen Rundfunk. ai

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3