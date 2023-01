Heppenheim. Der erste Termin des monatlichen Internetkurses für Einsteiger in der Stadtbücherei Heppenheim ist am Mittwoch, 25. Januar. Die weiteren Termine sind immer am letzten Mittwoch im Monat, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Es wird eine geringe Teilnehmergebühr erhoben. Weitere Informationen erhalten Interessierte in der Stadtbücherei Heppenheim, Graf-von-Galen-Str. 12 oder unter der Telefonnummer 06252 / 69630. red

