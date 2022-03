Infotafel an einem weiteren Werk von Heinrich Metzendorf

Heppenheim. Als 1834 die traditionsreiche Steinmetzfamilie Metzendorf nach Heppenheim zog, wusste noch niemand, dass die beiden Brüder Georg und Heinrich später einmal die Architektur der Region mit ihrem charakteristischen Landhausstil nachhaltig prägen würden. Der Bau von insgesamt mehr als 370 Landhäusern, Villen, Schulen und Sakralbauten brachte Heinrich Metzendorf sogar den Namen „Baumeister der Bergstraße“ ein.

Seit einigen Jahren trägt die Kreisstadt Heppenheim dem Werk ihrer berühmten Söhne durch Informationstafeln am Höhnschen Villenviertel, am ehemaligen Kaufhaus Mainzer, am Halben Mond und am Feuerbachplatz Rechnung. Nun wurde eine weitere Schautafel am Mutterhaus der Vinzentinerinnen aufgestellt. Der von Georg Metzendorf erbaute dreiflügelige Klosterbau mit Kapelle integrierte zwei bereits bestehende Metzendorfbauten: ein noch heute erhaltenes Landhaus und die ehemalige Gaststätte „Thürauf“. Letztere wurde 1966 durch ein modernes Wohngebäude ersetzt.

Gemeinsam mit der Generaloberin Schwester Maria Brigitta Buchler und Prof. Dr.-Ing. Rainer Metzendorf (Enkel und Biograph von Georg Metzendorf) hat die Tourist Information sowohl die Baugeschichte und die architektonischen Besonderheiten des Klosters als auch die Geschichte der Heppenheimer Vinzentinerinnen zusammengetragen. Beschrieben wird unter anderem der Weg zum neuen Mutterhaus in Heppenheim, der den Schwestern 1925 bis 1927 und auch danach noch viel abverlangte.

Neue Broschüre zu Standorten

Ausgetauscht wurde außerdem die Schautafel am Feuerbachplatz. Durch die Verlegung des Römerpflasters und des Lapidariums in den Marianne-Cope-Garten war eine inhaltliche Überarbeitung notwendig geworden. Dabei wurde die Tourist Information erneut vom Vorsitzenden des Heppenheimer Geschichtsverein Prof. Dr. Karl Härter unterstützt. Er hatte, ebenso wie der ehemalige Museumsleiter Ulrich Lange, bereits bei der Inhaltserarbeitung der 2016 und 2020 aufgestellten Tafeln zur Metzendorf-Architektur mitgewirkt.

In einer neuen Begleitbroschüre zur Beschilderung mit dem Titel „Auf den Spuren der Architekten Metzendorf – Ein beschilderter Rundgang durch Heppenheim“ finden sich die Schilderstandorte, eine Liste der Metzendorfprojekte in Heppenheim, Wissenswertes zu den Lebensläufen der beiden Brüder Georg und Heinrich und detailliert beschriebene Rundgänge im „Höhnschen Villenviertel“ und im „Metzendorf-Viertel“ um den Feuerbachplatz. Die ansprechend gestaltete Broschüre ist in der Tourist Information und in Entnahmeboxen an den Schildern am Maiberg und am Feuerbachplatz sowie unter www.heppenheim.de zum Download verfügbar.

Seit 2020 gibt es die Themenführung „Auf den Spuren der Architekten Metzendorf“. Hierfür nahmen einige Stadtführer an einem mehrtägigen Workshop von Prof. Frank Oppermann, Erster Vorsitzender der Metzendorf-Gesellschaft für Architektur und Denkmalschutz, teil und entwickelten die Führung in einer Arbeitsgruppe. Gruppenführungen sind bei der Tourist Information buchbar.

Zwei öffentliche Führungen

Öffentliche Führungen sind für den April und Oktober 2022 geplant. Am 10. April wird Pia Keßler-Schül die „8“ im Grundriss Heppenheims zu den Metzendorf-Häusern schlagen und am 9. Oktober, an dem Wochenende nach Heinrich Metzendorfs Geburtstag, wird Prof. Oppermann auf einem Rundgang über die Landhausarchitektur der Metzendorf-Brüder und ihre kunstgeschichtliche Einordnung reden. An den neuen Schildern werden dabei zusätzliche Information gegeben. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen des Landes Hessen. red